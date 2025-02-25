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Wheel World 2025 г.
Адвенчура, Инди, Гонки, От третьего лица
7.3 11 оценок

Велосипедное приключение Wheel World выйдет этим летом - демоверсия уже доступна

butcher69
Новости

Messhof, создатели Nidhogg, готовят свой самый амбициозный проект – Wheel World. В отличие от их предыдущих игр, это велосипедное приключение в открытом мире.

Игроки возьмут на себя роль Кэт, путешествующей по красочному миру на велосипеде. Можно участвовать в гонках, исследовать местность, настраивать байк и взаимодействовать с персонажами. Главная цель – собрать легендарные детали и спасти Wheel World. Однако разработчики отмечают, что игра предлагает спокойное исследование даже без испытаний.

Wheel World выйдет этим летом на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и PC. А пока можно опробовать демоверсию на ПК в Steam Next Fest.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
yariko ookami

Все бы хорошо, но время выбрали неудачное. Летом надо на настоящем велосипеде ездить!

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Избранный Иноса

Мир выглядит пустым и мертвым

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