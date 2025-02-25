Велосипедное приключение Wheel World выйдет этим летом - демоверсия уже доступна

Messhof, создатели Nidhogg, готовят свой самый амбициозный проект – Wheel World. В отличие от их предыдущих игр, это велосипедное приключение в открытом мире.

Игроки возьмут на себя роль Кэт, путешествующей по красочному миру на велосипеде. Можно участвовать в гонках, исследовать местность, настраивать байк и взаимодействовать с персонажами. Главная цель – собрать легендарные детали и спасти Wheel World. Однако разработчики отмечают, что игра предлагает спокойное исследование даже без испытаний.

Wheel World выйдет этим летом на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и PC. А пока можно опробовать демоверсию на ПК в Steam Next Fest.