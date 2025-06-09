Wheel World - стильные велогонки в открытом мире выйдут 23 июля

На PC Gaming Summer Showcase 2025 был представлен новый трейлер Wheel World — красочной приключенческой игры про велосипедистку по имени Кэт. Вместе с видео разработчики из Messhot и издатель Annapurna Interactive сообщили дату релиза: игра выйдет 23 июля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Wheel World отправит игроков в яркий открытый мир, где главной героине предстоит спасти разрушающийся мир, колесами которого она управляет буквально. Игровой процесс сочетает в себе гонки, исследование разнообразных локаций и сюжетные встречи с другими персонажами.

Особое внимание уделено кастомизации: вы сможете настроить велосипед до мельчайших деталей — от рамы и шин до руля и прочих элементов. Уже сейчас доступна демо-версия, позволяющая оценить атмосферу и геймплей до выхода полной версии.