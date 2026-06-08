Кооперативная WheelMates выйдет в сентябре - подтверждён Friends Pass и русская текстовая локализация

Студия Firevolt, создатели кооперативного приключения WheelMates, которое журналисты и зрители уже окрестили "It Takes Two с машинами" сообщили о том, что игра предложит систему Friends Pass - игрокам будет достаточно одной купленной копии, чтобы второй игрок присоединился к прохождению бесплатно.

Сюжет WheelMates рассказывает о загадочном исчезновении эксцентричного профессора. Отвечая на его призыв о помощи, игроки берут под управление две радиоуправляемые машинки и отправляются исследовать опасную лабораторию, скрытую внутри дома учёного. Основа игры - тесное взаимодействие двух участников. Для прохождения потребуется координация действий, точный тайминг и постоянное общение.

Игра получит текстовую русскую локализацию. Релиз WheelMates в Steam состоится в сентябре текущего года.