В Steam состоялся релиз кооперативного приключения WheelMates с бесплатным гостевым пропуском

Студия Firevolt выпустила на ПК в сервисе Steam приключенческую аркаду WheelMates. Проект представляет собой строго совместное приключение, в котором пользователи берут под управление игрушечные радиоуправляемые машинки и исследуют огромный дом загадочно исчезнувшего профессора Эверетта Блума. Авторы вдохновлялись классическими гонками на радиоуправлении в духе Re-Volt, совместив эту концепцию с механикой пространственных головоломок и платформинга.

Разработчики сделали проект исключительно парным, полностью отказавшись от одиночного режима или сессий на большее количество участников. Чтобы упростить поиск напарника, в WheelMates добавили функцию Friend's Pass, благодаря которой владельцу купленной копии достаточно пригласить второго игрока, а тот сможет загрузить бесплатный клиент и пройти всю историю целиком. Игра поддерживает как сетевой кооператив, так и режим разделенного экрана за одним монитором, однако в ней полностью отсутствует встроенный голосовой чат, поэтому для координации действий по сети авторы предлагают использовать сторонние сервисы.

Игровой процесс строится на постоянной командной работе и постепенном улучшении миниатюрных автомобилей. Машинки способны дрифтовать, совершать перевороты в воздухе с мягким приземлением на 4 колеса и задействовать специальные гаджеты. В арсенале присутствуют трос для раскачивания, магнитные захваты и намагниченные колеса для езды по стенам и потолку. Решение большинства пространственных задач требует одновременных скоординированных действий обоих водителей, открывающих друг другу проходы и активирующих научные приборы.

Исследование комнат постепенно раскрывает предысторию пропажи профессора, а также подробности его опасных экспериментов с химикатами и токсичным веществом BH-19. Нарратив подается через узлы связи с голосовыми записями ученого, сканируемые предметы окружения и карты памяти с аудиодневниками, где упоминаются его кот Снежок и коллега Оливер. Все найденные сюжетные фрагменты и секреты автоматически заносятся в специальный бортовой журнал.

Прохождение основной сюжетной линии рассчитано примерно на 6 часов, а полное закрытие карты с поиском скрытых зон, мини-играми и деталями кастомизации займет около 8 часов. Базовая стоимость игры в Steam составляет 849 рублей, но до 15 сентября 2026 года действует скидка 10%, снижающая ценник до 764 рублей. Одновременно с релизом разработчики выпустили платное дополнение Supporter Pack за 249 рублей, которое включает эксклюзивную модель автомобиля и набор дополнительных раскрасок.

Для запуска проекта на минимальных настройках потребуется система с 64-битной Windows 10, процессором уровня Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580, а также 8 ГБ оперативной памяти. В рекомендованных требованиях значатся чипы Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 3700X, видеокарты уровня NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT и 16 ГБ ОЗУ при поддержке DirectX 12. Игра занимает 15 ГБ на накопителе и оптимизирована для работы на Steam Deck, тогда как версии для консолей PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch запланированы на первую половину 2027 года.