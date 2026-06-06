Wheelmates хочет повторить магию It Takes Two: новая демоверсия кооперативной головоломки уже доступна в Steam

На Future Games Show разработчики Wheelmates представили первую крупную публичную демоверсию своей необычной кооперативной игры, которая уже успела привлечь внимание поклонников It Takes Two. Проект предлагает взглянуть на знакомый домашний мир глазами пары радиоуправляемых машинок и делает ставку на совместное прохождение, головоломки и взаимодействие между игроками.

По сюжету двое героев оказываются в доме эксцентричного учёного, который неожиданно загрузил своё сознание в собственное жилище. Чтобы помочь ему выбраться из цифровой ловушки, игрокам предстоит взять под контроль миниатюрные радиоуправляемые автомобили и отправиться исследовать комнаты, превратившиеся в настоящие полосы препятствий.

Новая демоверсия добавляет гараж — ранее недоступную локацию, где можно опробовать свежие механики. Среди них магнитный захват, раскачивание на тросах и другие инструменты, необходимые для решения совместных головоломок и поиска секретов.

Главная особенность Wheelmates — акцент на кооперативе. Как и в случае с It Takes Two, успех здесь зависит не столько от скорости реакции, сколько от умения работать в паре. Разработчики явно вдохновлялись лучшими представителями жанра, но при этом делают ставку на собственную идею с радиоуправляемыми машинками и масштабом «уменьшенного» мира.

Точная дата релиза пока не объявлена, однако выход Wheelmates ожидается до конца года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. А демоверсию уже сейчас можно бесплатно опробовать в Steam. Для любителей кооперативных приключений это выглядит как один из самых любопытных инди-проектов ближайших месяцев.