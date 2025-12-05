"Маньяки, прямой эфир и многослойность": авторы скандальной Martha Is Dead анонсировали триллер When Sirens Fall Silent

Если вам казалось, что после провокационной Martha Is Dead студия LKA уже ничем не сможет удивить искушенного фаната хорроров, то вы ошибались. Мастера неуютного итальянского хоррора возвращаются, чтобы снова залезть к вам в голову, но на этот раз — через объектив телекамеры из 90-х.

В рамках презентации PC Gaming Show: Most Wanted состоялась мировая премьера дебютного трейлера психологического триллера When Sirens Fall Silent. Проект разрабатывается создателями The Town of Light и Martha Is Dead, и, судя по всему, авторы верны себе: игра поднимает крайне тяжелые и табуированные темы, включая похищение людей, торговлю людьми и мизогинию.

Сюжет строится вокруг Милы — офицера полиции с темным прошлым, которая расследует громкое дело об убийствах. Трейлер, стилизованный под ночное телешоу 90-х, показывает ведущего, который решается пустить в эфир «тревожную кассету», надеясь спасти пропавшую девушку. На пленке жертва, закованная в цепи, зачитывает пугающий манифест о том, что она станет «глазами и голосом» офицера.

Однако ролик заканчивается неожиданным сюжетным твистом, который меняет восприятие происходящего на 180 градусов: как только запись якобы прекращается, жертва выходит из образа и с энтузиазмом спрашивает оператора, хорошо ли она сыграла.

Выход When Sirens Fall Silent запланирован на начало 2027 года, страницу игры уже можно найти в Steam.