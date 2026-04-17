Мрачные тайны 90-х: новый трейлер When Sirens Fall Silent пугает атмосферой и загадками

When Sirens Fall Silent вновь напомнила о себе на Galaxies Spring Showcase — разработчики из LKA совместно с Wired Productions представили тревожный трейлер второго акта под названием The Station.

Новый ролик переносит игроков в полицейский участок, где главная героиня Мила изучает видеозапись похищенной девушки Аглаи. Этот фрагмент становится отправной точкой для ещё более запутанного и зловещего расследования. В записи звучит странное упоминание «сирен», которое лишь усиливает ощущение надвигающейся угрозы и намекает на более глубокую тайну.

События разворачиваются в Италии 1990-х годов — необычном и атмосферном сеттинге для жанра. Мила, измученная прошлым, расследует серию убийств и похищений, постепенно погружаясь в хаос, где личные демоны переплетаются с жестокой реальностью.

Авторы Martha is Dead и The Town of Light делают ставку на психологическое напряжение и кинематографичную подачу. Новый трейлер демонстрирует начало расследования и задаёт мрачный тон всей истории, обещая игрокам напряжённое и эмоционально тяжёлое приключение.