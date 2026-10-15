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When Sirens Fall Silent TBA
Адвенчура, Логические, Ужасы, Инди, От первого лица
6.7 12 оценок

When Sirens Fall Silent получила новый кинематографический трейлер

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Создатели психологических хорроров The Town of Light и Martha Is Dead представили новый трейлер When Sirens Fall Silent — мрачного триллера, действие которого разворачивается в Италии 1990-х годов. Ролик получил название Act III: The Man и продолжает серию кинематографических видео, постепенно раскрывающих сюжет игры.

Главной героиней станет Мила — полицейская с непростым прошлым, которой поручено расследование серии громких похищений и жестоких убийств. По мере продвижения дела она оказывается втянута в опасную историю, где грань между правдой, насилием и собственными внутренними демонами становится все более размытой.

Новый трейлер представляет очередной фрагмент расследования Милы. Разработчики намеренно раскрывают историю небольшими частями, предлагая зрителям самостоятельно сопоставлять события и искать подсказки, которые помогут понять происходящее.

When Sirens Fall Silent делает ставку на психологическое напряжение, сложных персонажей и атмосферу криминальных триллеров 90-х. Игрокам предстоит не только разобраться в череде преступлений, но и помочь главной героине не потерять себя в водовороте жестокости и неопределенности.

Трейлеры 3
15
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
StanTheMan_3000

Это когда вдруг пегач лично публикует новости?

2
NecessaryGiant

И правда отсылает к 90-м, тогда показывали шоу про кукол-знаменитостей, с такой же дубовой мимикой, да и визуал у тогдашних игр был примерно такой же. М-да, одним словом