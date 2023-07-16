Анонсирован готический хоррор на выживание When The Light Dies ©

Издатель PQube с разработчиком Electric Monkeys представили готический хоррор на выживание с элементами roguelite When The Light Dies, действие которого происходит в ледяной пустыне. Шагните в мрачный мир теней и мрака, как одинокий выживший, борющийся за то, чтобы сдержать тьму и ужасы, скрывающиеся внутри.

В When The Light Dies игроки вступают в мрачный мир теней и мрака в роли одинокого выжившего, сражающегося за то, чтобы сдержать тьму и ужасы, таящиеся внутри. Вы будете использовать арсенал оружия, чтобы сдерживать волны существ, приближающихся к вам, но вам также придется бороться с необходимостью зажечь костры и наполнить свой масляный фонарь, чтобы предотвратить надвигающуюся тьму. По мере того, как уровень освещенности падает, снижается и ваш рассудок, что приводит к появлению более быстрых и смертоносных противников.

В дополнение к управлению уровнями освещенности и отражению монстров, вам также придется управлять датчиками температуры и голода, пока вы это делаете. Вы также будете рыскать по процедурно сгенерированному миру в поисках припасов, в том числе еды и книг, чтобы «успокоить свой лихорадочный разум».

Огневая мощь — не единственный способ защиты. Вы будете поглощать души убитых и открывать новые мощные способности. Это включает в себя жуткое знание, которое позволит вам высвободить космические взрывы, пагубное пламя и нечестивые исцеляющие заклинания ценой здравомыслия. А поскольку это roguelike, вы будете перебрасывать и накапливать улучшения, чтобы развивать своего персонажа по своему усмотрению.

When The Light Dies в настоящее время не имеет даты выпуска, но ожидается, что она будет запущена на ПК в Steam.