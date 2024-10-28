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When the Light Dies 02.05.2024
Экшен, Выживание, Инди, Вид сверху
5.4 5 оценок

Готический хоррор на выживание When the Light Dies выходит из раннего доступа Steam

monk70
Новости

Шагните в мир тени и неизвестности, поскольку When the Light Dies выходит из раннего доступа Steam сегодня после 6 месяцев отзывов сообщества и разработки.

Вы единственный выживший в обреченной экспедиции в Северо-Западный проход. Когда ваши запасы исчерпаны, вы берете свой фонарь и отправляетесь в дикую местность. Но с приближением ночи то же самое делают и кошмарные существа, которые крадутся в тенях.

Попав в бесконечный цикл, вы должны отражать все более смертоносные волны тревожных мерзостей, ища выход. Используйте разнообразное оружие, чтобы побеждать врагов, и собирайте опыт, чтобы разблокировать улучшения и раскрыть запретные знания. Исследуйте свое окружение, ищите предметы и разжигайте костры, чтобы спастись от холода и увеличить свои шансы на выживание. Если вы погибнете, проложите курс через странные созвездия и обменяйте собранную вами ужасную валюту на постоянные бонусы, которые помогут вам в будущих прохождениях.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Hakuni

готический хорор??? умадброюфакинглей?? пиксельное гуамно

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Готический хоррор на выживание

очередной клон Vampire Survivors на самом деле

-1