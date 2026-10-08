When Wolf Fades: первый геймплейный трейлер

Студия Hoolignomes выпустила первый геймплейный трейлер своей нуарной криминальной менеджмент-стратегии When Wolf Fades.

Кто-то расправился с Бабушкой, и Серый Волк вынужден занять ее место. У вас есть всего 30 дней до полнолуния, чтобы удержать под контролем две враждующие банды, попутно заключая сомнительные сделки.

Пока Волк пытается сохранить криминальную империю Бабушки на плаву, ему предстоит выяснить, кто стоял за ее смертью и зачем это было сделано.