Два исследователя, одна рация и множество загадок - состоялся релиз We Were Here Tomorrow

Загадочный исследовательский комплекс, пропавшая научная экспедиция и головоломки, которые невозможно решить в одиночку. Студия Total Mayhem Games представила релизный трейлер We Were Here Tomorrow — нового кооперативного приключения, которое стало доступно на всех платформах с поддержкой кроссплатформенной игры.

На этот раз двум исследователям предстоит проникнуть в таинственный комплекс Norček Industries и выяснить, что произошло с исчезнувшей командой ученых. Как и в предыдущих частях серии, главным инструментом игроков станет обычная рация, позволяющая обмениваться информацией и координировать действия.

Основу игрового процесса составляют асимметричные головоломки: каждый участник видит лишь часть общей картины, поэтому для продвижения необходимо внимательно слушать напарника, описывать окружающие предметы и совместно искать решения. При этом героям предстоит освоить новые инструменты, необходимые для исследования комплекса.

В первые две недели после запуска игра продаётся со скидкой 10%.