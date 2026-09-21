Объявлена официальная дата релиза и цена кооперативного приключения We Were Here Tomorrow

Студия Total Mayhem Games официально представила новый трейлер своего грядущего проекта под названием We Were Here Tomorrow, в котором раскрыла точную дату выхода игры. Креативный директор компании Марк Дин объявил, что игра поступит в продажу 20 октября 2026 года.

Цифровой релиз состоится одновременно на персональных компьютерах в сервисе Steam, а также на домашних консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S с полной поддержкой функции кроссплея между всеми этими платформами. Базовая версия проекта будет продаваться по цене 19 долларов 99 центов или 19 евро 99 центов, а в первые дни после запуска для игроков будет действовать специальная 10-процентная скидка.

Сюжетная линия новинки перенесёт напарников в антарктический исследовательский комплекс Norček Industries, где под руководством харизматичного директора Кэтлин Боу им предстоит предотвратить глобальный кризис. Над созданием богатого повествовательного ландшафта авторы трудились совместно с известной писательницей Клэр Норт, выстроив вокруг игроков атмосферу ретро-футуристических 80-х под ностальгический синтвейв-саундтрек.

Главной особенностью игрового процесса по-прежнему останется полное разделение пользователей в пространстве, из-за чего для совместного продвижения вперёд игрокам придётся использовать рации и микрофон. Напарникам предстоит детально описывать друг другу всё увиденное на своих экранах, чтобы успешно преодолевать пространственные загадки.

По заявлениям создателей, We Were Here Tomorrow станет самым масштабным приключением в истории серии и предложит пользователям около 15 часов разнообразного контента. Важным геймплейным нововведением этой части станет появление у каждого из двух участников уникальных высокотехнологичных инструментов и способностей, которые можно будет улучшать по ходу прохождения. По мере исследования локаций и решения головоломок, бросающих вызов правилам времени, гравитации и пространства, окружающая среда вокруг персонажей будет динамически развиваться.

Помимо стандартного издания, на персональных компьютерах в Steam станет доступна специальная версия Fan Edition, включающая в себя внутриигровой цифровой контент и официальный саундтрек.