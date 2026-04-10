Тайны комплекса "Норсек" ждут: демо We Were Here Tomorrow уже доступно в Steam

Студия Total Mayhem Games выпустила демоверсию кооперативной головоломки We Were Here Tomorrow для ПК через Steam. Игроки уже могут отправиться в новое приключение и оценить свежие идеи продолжения популярной серии.

Новая часть переносит игроков в ретро-футуристический комплекс «Норсек» — загадочное место, наполненное странными технологиями и тревожными тайнами. Как и прежде, прохождение рассчитано на двух человек: каждый участник получает лишь часть информации, поэтому успех напрямую зависит от общения и доверия.

Впервые в серии герои получили уникальные способности и футуристическое снаряжение, что заметно расширяет геймплей. Асимметричные головоломки требуют координации действий, а связь по рации остаётся ключевым элементом взаимодействия.

Разработчики обещают более глубокий сюжет и новый взгляд на вселенную игры. Полноценный релиз We Were Here Tomorrow запланирован на 2026 год для ПК и консолей, а демо уже сейчас позволяет прикоснуться к тайнам «Норсека».