We Were Here Tomorrow выйдет в октябре - кооперативная головоломка перенесёт серию в высокотехнологичный мир

Кооперативная головоломка We Were Here Tomorrow получила окно релиза во время Future Games Show в рамках Gamescom 2026. Новая часть популярной серии асимметричных приключений выйдет в октябре этого года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam.

Как и прежде, игра рассчитана на совместное прохождение вдвоём. Напарникам предстоит постоянно общаться по рации, описывать друг другу происходящее и вместе искать решения для многочисленных головоломок. При этом каждый игрок получит собственные способности, поэтому успех будет зависеть не только от внимательности, но и от умения правильно распределять действия.

На этот раз We Were Here Tomorrow отправит героев в необычный высокотехнологичный объект, где за их действиями следит загадочный голос. Игрокам предстоит выполнять различные задания, исследовать окружение и постепенно выяснять, зачем они вообще оказались в этом месте.

Разработчики пока не назвали точную дату релиза, однако октябрьское окно означает, что ждать игру осталось недолго. Судя по представленному трейлеру, новая часть сохранит главное преимущество серии — необходимость постоянно разговаривать с напарником, когда каждый из вас видит лишь часть картины.