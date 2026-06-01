Анонсирован хоррор Where Dolls Hang - мрачное расследование с жуткими куклами, болотами и VHS-кассетами

Студия Steelkrill Studio представила психологический хоррор Where Dolls Hang для ПК. Проект делает ставку не на дешёвые скримеры, а на тревожную атмосферу, медленное расследование и ощущение постоянного распада реальности. Судя по описанию, игра пытается совместить детектив, выживание и мистику в духе самых мрачных инди-хорроров последних лет.

Сюжет разворачивается вокруг загадочного острова, связанного с легендой о висящих куклах. Главный герой начинает расследование после серии странных событий и вскоре оказывается втянут в настоящий кошмар. Разработчики подчёркивают, что важную роль играет не только исследование болот и лесов, но и психологическое давление: привычный дом постепенно превращается в пугающее место, где уже невозможно отличить воспоминания от реальности.

Особенно интересно выглядит структура геймплея. Игрокам предстоит осматривать тела, собирать улики, перевозить находки на лодке и изучать VHS-кассеты с подсказками. При этом Where Dolls Hang не забывает про элементы выживания: нужно следить за ресурсами, разводить костры, крафтить оружие и прятаться от существ, скрывающихся в лесу. Некоторые механики явно напоминают смесь Resident Evil и инди-хорроров вроде Visage, но с более «фольклорным» настроением.

Отдельно авторы делают акцент на динамической погоде и цикле дня и ночи. Дождь может скрыть игрока от монстров, а темнота превращает знакомые локации в смертельно опасные зоны. Такой подход выглядит любопытно, особенно для камерного инди-проекта.