Вышел трейлер и демоверсия экшена Where the Seeds Fall

Издатель Cygames совместно со студиями-разработчиками CygamesEdge и ZEREO выпустили новый трейлер приключенческого экшена с элементами прыжков веры "Where the Seeds Fall". Также в Steam стала доступна бесплатная демоверсия для ПК.

Демоверсия представляет собой хардкорный сегмент, созданный специально для демонстрации игровых механик и элементов спуска. Она призвана показать весь основной геймплейный потенциал и не содержит сюжетных элементов или серьезных спойлеров. В полной же версии игры упор будет сделан на повествование и лор, механики будут открываться постепенно по мере продвижения по сюжету, а сложность сбалансируют так, чтобы проект был доступен более широкой аудитории.

Действие "Where the Seeds Fall" разворачивается в мире, опустошенном Скверной, где остатки человечества вынуждены строить свои дома прямо на ветвях Мирового древа. Главный герой, мужчина, потерявший абсолютно все, встречает «Падшее дитя» — существо, которое все считают предвестником катастрофы. Вместе они начинают свой спуск к подножию древа.

Релиз "Where the Seeds Fall" запланирован на 5 ноября для PlayStation 5, Switch 2 и ПК (Steam).