Авторы экшена в мире китайского фэнтези Where Winds Meet показали новый геймплейный трейлер

Анонсированная в 2022 году ролевая игра с открытым миром Where Winds Meet от Everstone Studio и NetEase Games уже не раз попадала в поле зрения многих игроков, а после недавнего показа на презентации Sony State of Play, вероятно, к ней будет приковано еще больше внимания.

На недавней презентации ролевая игра получила новый геймплейный трейлер, демонстрирующий ловкие и агрессивные бои на основе боевых искусств, визуально захватывающий сеттинг Древнего Китая и многое другое. Помимо боя, навыки боевых искусств могут наделять игроков и другими магическими способностями - от дыхания огнем до прыжков, как у гигантской лягушки. Игра также обещает разнообразные возможности передвижения, огромный мир для исследования, уникальные виды оружия на выбор и многое другое.

Where Winds Meet находится в разработке для PS5 и PC.