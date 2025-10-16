Авторы Where Winds Meet показали новый геймплейный трейлер и рассказали о пяти миллионах предварительных регистраций

Разработчики уся-экшена Where Winds Meet представили новый геймплейный ролик, демонстрирующий возможности открытого мира игры. В видео показаны живописные локации и разнообразные игровые ситуации: от погонь с местными жителями и комичных драк с назойливым гусем до тренировок с наставником, помогающих освоить боевые и акробатические навыки персонажа.

В крупных городах игроки смогут подслушивать диалоги прохожих, участвовать в соревнованиях по меткости и борьбе. Однако стоит помнить о правилах — за противозаконные действия персонажа могут арестовать, что добавляет геймплею динамики и реализма.

Студия также сообщила о впечатляющем достижении: более пяти миллионов пользователей уже прошли предварительную регистрацию, что демонстрирует высокий интерес к проекту. В комментариях фанаты выражают нетерпение перед релизом и поддерживают команду, желая успехов в доработке игры.

Выход Where Winds Meet запланирован на 14 ноября для PC и PlayStation 5. Ранее разработчики делились философской концепцией игры и демонстрировали масштабный ролик, посвящённый жизни персонажей в городе. Новый геймплейный трейлер подтверждает, что игроков ждёт насыщенный и живой мир с множеством возможностей для исследования и взаимодействия.