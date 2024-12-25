Авторы Where Winds Meet представили сюжетный трейлер в честь скорого китайского релиза игры

Where Winds Meet — игра в открытом мире с элементами экшена и боевых искусств, разработанная Everstone Games, готовится к релизу в Китае 27 декабря 2024 года и в честь этого авторы представили кинематографический трейлер. Игра также появится на мобильных устройствах в начале 2025 года, а в будущем ожидается глобальный релиз, дата которого пока не объявлена.

Действие игры происходит в эпоху заката Десяти Королевств, когда династии рушатся, а судьбы правителей решаются в моменты предательства. История фокусируется на Ли Юе, поэте и императоре Южной династии Тан, чья любовь к поэзии стоила ему царства. В момент заключения, на грани гибели, он создает свой шедевр «Прекрасная леди Ю».

Игроки в роли фехтовальщика столкнутся с моральными дилеммами: сражаться за справедливость, защитить империю или бросить вызов законам. Каждый выбор определяет дальнейшую судьбу героя в мире, полном конфликтов и опасностей.