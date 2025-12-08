Бесплатная RPG Where Winds Meet готовится порадовать игроков масштабным обновлением с новой картой

Бесплатная RPG Where Winds Meet готовится порадовать игроков масштабным обновлением, расширяющим уже обширный открытый мир. 11 декабря фанаты смогут исследовать новый регион — биом «Ревущие пески», который был заблокирован с момента запуска игры в середине ноября. Новый район обещает стать «местом жутких странностей, древних пророчеств и легенд», а появление «злого гуся» намекает на неожиданные и забавные встречи в этом регионе.

Руководитель издательского отдела Everstone Studio Эрик Чжэн провёл первую после релиза беседу с разработчиками, ответив на вопросы сообщества и раскрыв планы на будущее. Расширение Roaring Sands, по словам студии, почти готово к запуску, и поклонники могут ожидать новых заданий, загадок и, конечно, необычных противников, включая возможную «армию пернатых демонов».

Помимо расширения карты, дополнение принесёт поддержку мобильной версии и Steam Deck. Это позволит игрокам исследовать мир Where Winds Meet в дороге и на портативном устройстве, что особенно важно для столь масштабной игры: уже сейчас основной клиент занимает более 100 ГБ дискового пространства.

Roaring Sands станет первым крупным обновлением после релиза игры, но студия намекает, что новые регионы будут появляться и дальше. Затенённая, но уже доступная часть карты позволит игрокам заранее познакомиться с ландшафтом, прежде чем полностью погрузиться в новые приключения. Бесплатная RPG Where Winds Meet продолжает радовать фанатов не только огромным миром и сложными боями, но и постоянными улучшениями и поддержкой популярных платформ.

Игрокам остаётся только ждать 11 декабря, чтобы отправиться в новые приключения, проверить мобильную версию и насладиться полноценной поддержкой Steam Deck.