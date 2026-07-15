Для Where Winds Meet представили концепт-трейлер дополнения Hidden Mountain

Разработчики Where Winds Meet опубликовали концепт-трейлер масштабного обновления 2.0 Hidden Mountain для своего ролевого экшена.

Дополнение откроет игрокам новый регион для исследования, принесет заметные графические улучшения и представит сражения с использованием сложных механических устройств.

Авторы называют обновление началом новой эпохи Wuxia-Punk, в которой древние механизмы школы моистов сочетаются с традиционными боевыми искусствами. Игроков ждут новые локации, противники и боевая система, основанная на взаимодействии технологий и классического уся.

Дата выхода расширения Hidden Mountain пока не объявлена.