Дополнение Hexi расширит мир Where Winds Meet: новые регионы, стили боя и апдейты каждые 28 дней

Разработчики уся-экшена Where Winds Meet поделились подробностями дополнения Hexi, релиз которого намечен на 6 марта. При этом контент DLC будет открываться постепенно — студия решила выпускать обновления с интервалом в 28 дней, последовательно расширяя игровой мир.

В составе Hexi появятся три новых региона: Нефритовые врата, Лянчжоу и Циньчуань. Каждый из них станет доступен поэтапно в рамках будущих патчей. Уже в марте игроки смогут опробовать новый боевой стиль «Бамбуковая пыль», а в апреле разработчики добавят стиль «Сила раскола камня» вместе с новым видом оружия.

Помимо контентных новинок, команда Where Winds Meet работает над улучшением производительности на всех платформах, исправлением ошибок и расширением языковой локализации, что должно сделать игру более стабильной и доступной для широкой аудитории.