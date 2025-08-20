Эффектный трейлер Where Winds Meet назначил мировой релиз на 14 ноября - игра выйдет на PS5 и ПК

Ролевая игра в жанре уся с открытым миром Where Winds Meet от Everstone Studio получила дату глобального запуска. После релиза в Китае на ПК, состоявшегося восемь месяцев назад, проект наконец станет доступен игрокам по всему миру с английской локализацией. Выпуск назначен на 14 ноября для PS5 и PC.
События игры разворачиваются во времена Пяти династий и Десяти царств. Игрокам предстоит примерить роль мастера меча, чья судьба связана с опасным и полным открытий путешествием. Начав путь в городе Цинхэ, герой отправится в Кайфэн и другие крупные города, будет осваивать новые боевые техники и развивать свои способности.
Открытый мир Where Winds Meet охватывает более 20 регионов, в которых можно исследовать территории, взаимодействовать с фракциями и выбирать союзников. Авторы обещают свыше 150 часов одиночного контента, а также кооператив на четверых игроков, рейды, подземелья и систему гильдий.
Мне очень нравится,красиво же,напоминает фильм "Дом летающих кинжалов". Надеюсь на хорошую игру.)
Ну ммо у китайцев обычно очень скучные.
Так это не ММО
это не ММО
Лан тогдай играй в американские игры где страшные бабы, нет красивых женщих, из за появляются президента Трампа щас делают красивых, ну как бы пытаются
У китайцев крутые игры, в прошлом году вышла игра
1. Black Myth: Wukong
2. Stellar Blade на ps5 теперь на пк
мы же смотрим жанр игр Where Winds Meet, ну вот держи ещё игры которые выйдут в 26-27 г
3. Beast of Reincarnation
4. Nioh 3
5. Onimusha: Way of the Sword
6. The God Slayer
7. Stellar Blade 2
8. Project Spirits
9. Code: To Jin Yong
10. Daba: Land of Water Scar
11. La Divina Commedia
12. Morbid Metal
13. Perfect New World
14. Phantom Blade Zero
15. Project: The Perceiver
16.Swords of Legends
17. Vindictus: Defying Fate
18. Woochi the Wayfarer
Думаю в будущем и ещё такие игры выйдут, но я взял те которые я хочу в будущем поиграть
мне нравится такой жанр и я начал играть в их чаще из за вуконга
Можете даже взять что нибудь из этого списка игр которые я перечислил, ну это кто то играл вуконг(кста про вуконг вышел анонс - Авторы Wukong представили Black Myth: Zhong Kui), можете ждать их релиза и сыграть их в будущем
Я не душню, и ты говоришь что вуконг душная игра ? смешной ты кнш, если не играл не суди книгу по обложке, если играл пиши контректику
Что тебе нужно ещё в этих играх как вуконг или же эта игра Where Winds Meet, красивая графика и хорошая боёвка есть, мб сюжет слабый да и пофиг, главное с кайфом поиграть, кайфануть от игры и всё
Не ммо, но гильдии там будут. данжи будут. Вы походу не прочитали новость. Либо как спейс марин 2 кооператив с миссиями.
Вау синематик про очередных культиваторов летающих на мечах как будто на дворе 2005. Готовьтесь к открытому миру пустому как голова сценариста и боевке из ассетов где персонаж весит как пакет из супермаркета.
где русский язык,чудики?
