Эффектный трейлер Where Winds Meet назначил мировой релиз на 14 ноября - игра выйдет на PS5 и ПК

Ролевая игра в жанре уся с открытым миром Where Winds Meet от Everstone Studio получила дату глобального запуска. После релиза в Китае на ПК, состоявшегося восемь месяцев назад, проект наконец станет доступен игрокам по всему миру с английской локализацией. Выпуск назначен на 14 ноября для PS5 и PC.

События игры разворачиваются во времена Пяти династий и Десяти царств. Игрокам предстоит примерить роль мастера меча, чья судьба связана с опасным и полным открытий путешествием. Начав путь в городе Цинхэ, герой отправится в Кайфэн и другие крупные города, будет осваивать новые боевые техники и развивать свои способности.

Открытый мир Where Winds Meet охватывает более 20 регионов, в которых можно исследовать территории, взаимодействовать с фракциями и выбирать союзников. Авторы обещают свыше 150 часов одиночного контента, а также кооператив на четверых игроков, рейды, подземелья и систему гильдий.