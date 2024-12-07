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Where Winds Meet 2025 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.8 68 оценок

Экшен в мире китайского фэнтези Where Winds Meet выйдет на ПК уже 27 декабря 2024 года, но пока только в Китае

butcher69
Новости

Разработчики из Everstone Studio объявили, что их экшен-RPG Where Winds Meet выйдет на ПК уже 27 декабря 2024 года, но пока только в Китае. В следующем году планируются релизы для iOS, Android, а также PlayStation 5, однако конкретные сроки для глобального рынка пока не раскрыты.

Where Winds Meet переносит игроков в атмосферный мир древнего Китая эпохи династии Сун. Игра обещает впечатляющий открытый мир, динамичную боевую систему и множество механик, включая стелс, сражения на мечах и элементы строительства.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
UralGames83Ru

Выглядит интересно и любопытно 🙂

2
Alex40001

хз чет для мобилки похожее видел с 4 или 6 классами/персонажами

2
Ой извините

Сорри, но поддержка Партии закончилась на Сунь Укуне, тут придется самим вывозить)

-1
Alex40001

у них нет проблем с поддержкой и тем более с охватом аудитории для своих игр в отличии от некоторых "популярных"...

3