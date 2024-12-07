Экшен в мире китайского фэнтези Where Winds Meet выйдет на ПК уже 27 декабря 2024 года, но пока только в Китае

Разработчики из Everstone Studio объявили, что их экшен-RPG Where Winds Meet выйдет на ПК уже 27 декабря 2024 года, но пока только в Китае. В следующем году планируются релизы для iOS, Android, а также PlayStation 5, однако конкретные сроки для глобального рынка пока не раскрыты.

Where Winds Meet переносит игроков в атмосферный мир древнего Китая эпохи династии Сун. Игра обещает впечатляющий открытый мир, динамичную боевую систему и множество механик, включая стелс, сражения на мечах и элементы строительства.