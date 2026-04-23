Финал Hexi Expansion выйдет 30 апреля: Where Winds Meet готовит кульминацию истории и проверку амбиций

Where Winds Meet готовится к выходу финальной главы дополнения Hexi Expansion под названием «Qinchuan». Релиз назначен на 30 апреля. Разработчики обещают не просто новый регион, а завершение ключевых сюжетных линий.

Судя по описанию от команды, «Qinchuan» станет местом, где пересекаются темы возвращения домой, судьбоносных решений и личных конфликтов. Игроков ждут сильные противники и расширение мира Цзянху — с акцентом на исследование и атмосферу уся, где важны не только бои, но и философия пути.

На фоне многих ролевых игр, которые часто дробят сюжет на бесконечные сезоны, такой «финальный аккорд» выглядит скорее редкостью. Это напоминает подход крупных одиночных дополнений, где разработчики стараются поставить точку, а не просто растянуть контент. И в случае Where Winds Meet это особенно важно: проект изначально позиционируется как масштабная и атмосферная RPG с упором на кинематографичность.

Если говорить честно, подобные финальные главы часто становятся проверкой качества всей сюжетной конструкции. Либо игрок получает мощное завершение, либо ощущение недосказанности, которое портит впечатление от всей истории.

В любом случае Hexi Expansion: Qinchuan выглядит как момент истины для игры — и повод либо окончательно закрепить её статус, либо показать слабости амбициозного замысла.