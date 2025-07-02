Финальный бета-тест китайского фэнтезийного экшена Where Winds Meet пройдёт в конце июля

Everstone Studio объявила, что финальное тестирование Where Winds Meet начнётся 25 июля и продлится до 1 августа 2025 года Игроки по всему миру смогут погрузиться в эпический мир уся приключенческого боевика на ПК и PlayStation 5.

Впервые будет доступен новый обширный городской район Кайфэн, который предложит более миллиона квадратных метров игрового пространства для свободного исследования и будет контрастировать с ранее доступной локацией Цинхэ. Зарегистрироваться для участия в новых бета-тестах можно по ссылке.

Where Winds Meet, действие которого происходит в период Пяти династий и Десяти королевств в истории Китая, позволяет игрокам взять на себя роль молодого мечника, исследующего своё собственное происхождение. Во время этого путешествия они переживают напряжённые сражения, общаются с легендарными личностями и открывают многочисленные секреты в мире, богатом исторической и культурной глубиной.

В новом регионе Кайфэн вы исследуете великолепные дворцы и улицы, а также нищие трущобы и таинственный рынок призраков. Сражения динамичны и стилизованы, вдохновлены традициями боевых искусств жанра Уся. Игроки могут настраивать своих персонажей и открывать новое оружие и способности.

Where Winds Meet планируется выпустить на PlayStation 5 и ПК в 2025 году.