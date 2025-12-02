В новом ролевом экшене Where Winds Meet, стремительно набирающем популярность, игроки обнаружили необычный способ облегчить себе жизнь. Геймеры научились «взламывать» социальную механику игры, обманывая второстепенных персонажей, работающих на базе искусственного интеллекта. Теперь им больше не нужно участвовать в событиях игры или проходить цепочки заданий, награды можно получить сразу.

В игре присутствует множество неигровых персонажей (NPC), чьи диалоги и поведение генерируются нейросетями. Обычно они выдают простые задания (например, найти предмет или место), выполнение которых повышает уровень дружбы и открывает доступ к еженедельным наградам. Однако игроки выяснили, что бегать по карте вовсе не обязательно. Достаточно просто запутать бота в чате.

Суть метода проста: нужно отвечать на просьбы NPC встречными вопросами или вести диалог по кругу. В одном из популярных примеров на Reddit игрок в ответ на просьбу найти укрытие для припасов начал заваливать бота уточнениями. Спустя девять сообщений ИИ, не выдержав смысловой нагрузки, просто «сдался», поблагодарил игрока за помощь и выдал награду, хотя квест так и не был выполнен фактически. Этот трюк позволяет быстро завести до 100 «друзей» среди NPC и получать массу бонусов без гринда.

Разработчики из Everstone Studios пока не комментировали ситуацию, поэтому неизвестно, когда «доверчивость» искусственного интеллекта будет исправлена.

