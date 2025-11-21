Игрок Where Winds Meet приобрёл внутриигровую лодку за более чем $40 000, вызвав шок у всего сообщества

В новом MMO-экшене Where Winds Meet произошёл неожиданный «финансовый взрыв»: один из игроков приобрёл ультраредкую лодку Mirage Boat, стоимость которой, по подсчётам сообщества, может превышать $40 000–60 000. Фанаты игры до сих пор не верят, что кто-то решился вложить в косметический маунт сумму, сопоставимую с ценой автомобиля.

Стример BranOnline первым обратил внимание на покупку, опубликовав снимок судна, принадлежащего игроку под ником Scy. И если часть аудитории решила, что речь идёт об очередном преувеличении, то расчёты фанатов подтвердили: цена лодки — не шутка.

Mirage Boat — это престижный маунт, позволяющий владельцу совершать эффектные путешествия по заранее определённому маршруту, приглашая других игроков на борт. По сути, это демонстрация статуса — и чрезвычайно дорогая.

Чтобы получить лодку, требуется собрать 170 Mirage Torn Pages, каждая из которых покупается за Harmonic Core — редчайший ресурс с шансом выпадения менее 1% в премиальной гача-системе. Удача здесь решает всё: в худшем случае игроку приходится покупать до 150 прокруток, чтобы получить один гарантированный редкий предмет. Блогеры подсчитали, что стоимость закрытия «питиля» в разных регионах варьируется, но в среднем достигает $330 за один Core.

По наиболее пессимистичным прогнозам, полная стоимость лодки может доходить до $56 000, что лишь усиливает недоумение игроков: лодку приобрели всего через неделю после глобального релиза.

Интересно, что Scy может быть не единственным владельцем. По словам пользователей Reddit, лодку уже видели минимум у трёх игроков с момента запуска.