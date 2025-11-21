ЧАТ ИГРЫ
Where Winds Meet 14.11.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.6 172 оценки

Игрок Where Winds Meet приобрёл внутриигровую лодку за более чем $40 000, вызвав шок у всего сообщества

IKarasik IKarasik

В новом MMO-экшене Where Winds Meet произошёл неожиданный «финансовый взрыв»: один из игроков приобрёл ультраредкую лодку Mirage Boat, стоимость которой, по подсчётам сообщества, может превышать $40 000–60 000. Фанаты игры до сих пор не верят, что кто-то решился вложить в косметический маунт сумму, сопоставимую с ценой автомобиля.

Стример BranOnline первым обратил внимание на покупку, опубликовав снимок судна, принадлежащего игроку под ником Scy. И если часть аудитории решила, что речь идёт об очередном преувеличении, то расчёты фанатов подтвердили: цена лодки — не шутка.

Mirage Boat — это престижный маунт, позволяющий владельцу совершать эффектные путешествия по заранее определённому маршруту, приглашая других игроков на борт. По сути, это демонстрация статуса — и чрезвычайно дорогая.

Чтобы получить лодку, требуется собрать 170 Mirage Torn Pages, каждая из которых покупается за Harmonic Core — редчайший ресурс с шансом выпадения менее 1% в премиальной гача-системе. Удача здесь решает всё: в худшем случае игроку приходится покупать до 150 прокруток, чтобы получить один гарантированный редкий предмет. Блогеры подсчитали, что стоимость закрытия «питиля» в разных регионах варьируется, но в среднем достигает $330 за один Core.

По наиболее пессимистичным прогнозам, полная стоимость лодки может доходить до $56 000, что лишь усиливает недоумение игроков: лодку приобрели всего через неделю после глобального релиза.

Интересно, что Scy может быть не единственным владельцем. По словам пользователей Reddit, лодку уже видели минимум у трёх игроков с момента запуска.

алексей8888

Ну и лох)

9
Vantor

Но этот лох богатенький.

4
wuwawww

Зависть она такая

1
Kamishini1993

Зачем люди играют в подобный мусор?

7
FumblingLysanias

Мля...Купился на боевую систему - установил. А там такой абсурд с этими гача-механиками.Пойду сотру это г@вно...

7
Haranis

У тебя на губах осталось

6
wuwawww FumblingLysanias

еще хуже сделал не?

1
Kenn1y

Красиво жить не запретишь.

5
Raphtallia

Наркоманы...

4
Aleksey Aleshka

Ляяяяяя

Чел спокойно может выкинуть на ветер 40к бачей и при этом играет в бесплатную китайскую дрочню. Пздц что с человеками???

4
AndrewSolt

Ну не зря существует фраза "я слишком беден для бесплатной игры"

вупсич пупсич

Фигня....Фанаты линейки и пв знают что на такую сумму даже среднего чара не сделать

3
Raphtallia

Самые дорогие были друли.

Alex40001

а ну был там.

2
Laver1

Тож был, не понял прикола и ливнул с лодки.

Goodvini

Ну если это ни Шейх, то явно обиженный на что-то человек)

1
AndralStormborn

Наверное почти каждый бы хотел быть таким "обиженным", у которого денег девать некуда)

DishonestLythronax
Фанаты игры до сих пор не верят, что кто-то решился вложить в косметический маунт сумму, сопоставимую с ценой автомобиля.

Кс на этом целую биржу сколотил, тоже мне, новость. Не первый и не последний "статусный" немамонт.

