Where Winds Meet 14.11.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.5 127 оценок

Игроки бесплатной Where Winds Meet вовсю испытывают на прочность её NPC-чат-ботов с генеративным ИИ

Gutsz Gutsz

Where Winds Meet только вышла, а уже оказалась в центре внимания всего игрового сообщества и не только поклонников MMORPG. На этой неделе стало ясно, что одна из самых обсуждаемых особенностей игры — это встроенные NPC, работающие на базе систем искусственного интеллекта. И игроки немедленно начали проверять, насколько далеко можно зайти в диалогах с этими цифровыми собеседниками.

MMO в духе уся стремительно набрала популярность, удерживая около 190 тысяч одновременных игроков в Steam. Однако внимание вызвали не рекорды, а то, как пользователи стали «ломать» NPC, заставляя их реагировать на самые нелепые, а порой и откровенно абсурдные истории. На Reddit уже появились целые ветки с примерами: один из игроков сообщил, что убедил NPC по имени Чжао Дали поверить, будто его герой беременен от него и требует алименты, а затем сообщил о «смерти ребёнка». Другие предлагают развивать сюжет дальше, заставляя персонажа охотиться на «воскрешённого зомби-младенца».

Есть и менее драматичные, но не менее комичные случаи. Например, в одном обсуждении Чжао Дали рассуждает о том, как жарить картошку, одновременно признавая, что кетчуп «ещё не существовал в эпоху Сун». Несмотря на попытки игры удерживать сеттинг в рамках истории, ИИ-NPC легко поддаются на любые современные темы, что лишь подогревает интерес игроков экспериментировать.

Однако реакция сообщества остаётся неоднозначной. Некоторые восхищаются возможностью вести свободные диалоги и пытаются использовать ИИ для ролевого погружения. Другие же относятся к нововведению гораздо жёстче: в соцсетях уже звучат мнения, что внедрение подобных технологий «портит атмосферу» и выглядит лишним для ролевой игры.

Комментарии:  4
boxis11

Вы че не видите там нет русской локализации . Такие проекты мгновенно уходят в туман .

ApprovingVulpes

Унга бунга, аэ, нет руский язык, аэ игра плохой аэ, Унга бунга не понимать

PolGhost
Другие же относятся к нововведению гораздо жёстче: в соцсетях уже звучат мнения, что внедрение подобных технологий «портит атмосферу» и выглядит лишним для ролевой игры

Я сам весьма осторожно отношусь к повсеместной интеграции нейронов, т.к. зачастую это выглядит как неоправданное баловство, но в данном случае - это же чисто решение пользователя. Портит атмосферу? Придерживайся сеттинга и всё будет норм, разве не так?

Neko-Aheron

Угу, сидел и заставлял чат gpt говорить с ними ( там просто награду можно получить за разговор с ии ( вроде )

этот ии начал рассказывать о лодках с мотором