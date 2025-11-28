Человеческий интеллект оказался сильнее искусственного

В китайской ММО Where Winds Meet второстепенные квесты для геймеров выдают чат-боты на базе нейросетей. С ИИ приходится общаться и тратить много времени, чтобы узнать детали задания и получить награду за его выполнение. Любители быстро пробегать квесты и прокачиваться нашли интересный способ избежать такого контента. Геймеры просто нагло врут NPC, чтобы завершить квест.

Первый способ заключается в следующем. Все NPC описывают свои действия в скобках, как это делают чат-боты для ролевых партий. Например, если персонаж вздыхает или улыбается. И геймеры взяли это на вооружение. Когда NPC выдает им задание на поиск пропавшего родственника, то пользователи пишут в скобках, что нужный человек неожиданно нашелся. Чат-бота в такой ситуации все устраивает: он завершает задание и выдает награду за его выполнение.

Второй способ тяжело назвать гуманным по отношению к нейросети. Геймеры откровенно терроризируют персонажей, которые выдают задания. Пользователи примеряют на себя роль идиотов и начинают повторять последнее предложение, которое NPC им говорит. Спустя 10-15 подобных ответов нейросеть сдается и автоматически завершает квест.