"Ни одна студия раньше не делала подобных игр", - говорит ведущий дизайнер Where Winds Meet

Разработчик Everstone Studios возлагает большие надежды на свою предстоящую экшен-RPG с открытым миром Where Winds Meet. В интервью Techradar ведущий дизайнер Крис Лю рассказал о том, чего студия надеется достичь с помощью этой игры, особенно учитывая, что Where Winds Meet затрагивает сеттинг и эпоху, которые до этого практически не были представлены в играх. Он также рассказал о других вещах, таких как трудности, с которыми столкнулась студия, и отзывы игроков во время тестирования.

Мы надеемся создать по-настоящему захватывающий игровой мир – это было нашей главной целью при создании этого проекта. Конечно, мы столкнулись с множеством трудностей. Поскольку ни одна другая студия раньше не делала подобных игр, у нас было не так много отсылок.

Он продолжил обсуждать общий положительный приём игры, особенно в Китае.

Общий отклик был довольно хорошим, и мы получили множество положительных отзывов. На Douyin [китайский аналог TikTok] и Xiaohongshu [RedNote] у нас было много спонтанных обсуждений между игроками. Некоторые из них публиковали видео своей игры, и эти видео собирали множество комментариев. Кроме того, реакция на сюжет была отличной. Многие игроки плакали в самых трогательных моментах, и, думаю, это вызвало много обсуждений игры.

По словам Люй, монетизация в Where Winds Meet также была воспринята довольно позитивно, поскольку в игре нет контента с оплатой за выигрыш. Скорее, монетизация в основном сосредоточена на механиках в стиле гача, а также на сезонных абонементах и внутриигровом магазине с косметическими предметами.

В игре нет платных элементов за выигрыш, поэтому уровень силы не продаётся. Вся наша монетизация основана на том, чтобы выглядеть хорошо. Это покупка костюмов, ездовых животных или визуальных эффектов для различных навыков и способностей. Так что всё дело в том, чтобы порадовать себя.

Возвращаясь к обсуждению влияния уся на Where Winds Meet благодаря сеттингу Пяти династий и Десяти королевств, ведущий глобальный дизайнер Soul рассказал о сложностях, связанных с воплощением культуры той эпохи в игре. Это включает в себя различные аспекты, от визуальных эффектов до таких, как эмоции, связанные с сеттингом.

Вместо того, чтобы просто выражать культуру вербально, мы предпочитаем создавать атмосферу, в которой вы можете полностью прочувствовать дух уся — боевого правосудия. Мы позволим вам ощутить счастье, печаль и волнение той эпохи в этом мире уся.

Where Winds Meet разрабатывается для ПК, PS5, Android и iOS. Сначала игра выйдет на PS5, а затем, спустя шесть месяцев, появится и на других платформах.