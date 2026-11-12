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Where Winds Meet 14.11.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.8 447 оценок

Новые земли и опасные противники - разработчики Where Winds Meet показали свежее видео из региона Хотуо

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Студия Everstone Studio представила новый геймплейный трейлер Where Winds Meet, посвящённый региону Хотуо (Hutuo). Уже 13 ноября 2026 года игроки смогут отправиться исследовать новые территории и столкнуться с ранее невиданными противниками.

Хотуо станет очередным дополнением к открытому миру ролевого экшена, вдохновлённого историей и культурой Древнего Китая. Разработчики обещают новые места для исследования, опасные встречи и дополнительные возможности для приключений.

Свежий трейлер демонстрирует пейзажи нового региона, его атмосферу и сражения с противниками. Судя по ролику, исследование Хотуо продолжит сочетать путешествия по живописным локациям с динамичными боями в духе китайских боевых искусств.

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