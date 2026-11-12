Новые земли и опасные противники - разработчики Where Winds Meet показали свежее видео из региона Хотуо

Студия Everstone Studio представила новый геймплейный трейлер Where Winds Meet, посвящённый региону Хотуо (Hutuo). Уже 13 ноября 2026 года игроки смогут отправиться исследовать новые территории и столкнуться с ранее невиданными противниками.

Хотуо станет очередным дополнением к открытому миру ролевого экшена, вдохновлённого историей и культурой Древнего Китая. Разработчики обещают новые места для исследования, опасные встречи и дополнительные возможности для приключений.

Свежий трейлер демонстрирует пейзажи нового региона, его атмосферу и сражения с противниками. Судя по ролику, исследование Хотуо продолжит сочетать путешествия по живописным локациям с динамичными боями в духе китайских боевых искусств.