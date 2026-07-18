Новый трейлер Where Winds Meet: Hidden Mountain демонстрирует игровой процесс и захватывающие пейзажи

До выхода Where Winds Meet 2.0 осталась всего неделя — а мы до сих пор отходим от анонса, который случился пару дней назад. «Новое уся» выбрало отличный момент для старта, и дополнение «Скрытая гора» — одно из главных событий в этом обновлении.

Недавно показали, как выглядит исследование мира в игре, и это произвело сильные впечатления. Ветер скребёт по каменным стенам скал, мягко разбрасывая листья по земле в густых лесах. Путь через эти места станет проверкой ваших навыков передвижения — придётся постараться, чтобы добраться до заброшенных руин. А там уже ждут сложные механики и боссы, напоминающие кукол, готовые испытать ваши боевые способности.

Похоже, постижение сути мохистской изобретательности станет настоящим вызовом и для ума, и для тела. К счастью, в игре найдётся достаточно мест, чтобы передохнуть и восстановить силы. В кадре уже показали нескольких новых боссов — каждый выглядит опаснее предыдущего.

До релиза осталось меньше недели — 23 июля. Трейлер добавляет ощущения, что ждать становится чуть сложнее. Но его всё равно стоит посмотреть.