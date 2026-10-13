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Разработчик нативного ПК-порта Drakengard 3 показал геймплей с поддержкой 600 кадров в секунду и ультрашироких экранов
Не упадите со стула: в EGS появились системные требования METRO 2039 - RTX 4090 и 64 ГБ RAM в рекомендуемых
Президент Velan Studios предрек крушение монополии Fortnite и Roblox в ближайшие 18 месяцев
В сети завирусился ложный инсайд об участии Ады Вонг в сиквеле "Обители зла" - теперь фанаты знают кто должен её сыграть
В новом геймплейном ролике Phantom Blade Zero показали динамичную битву с боссом
Disney назвала дату выхода игровой "Моаны" на Disney+ после слабых сборов в кинотеатрах
Из культовой Spider-Man 2 вырезали колоссальный подземный мир с Ящером из-за нехватки времени
Создатели культовой Spider-Man 2 откровенно саботировали указания издательства Activision
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История провала Daikatana - что пошло не так с задумкой Джона Ромеро
В Arc Raiders началось тестирование PVE режима, но действительно ли он нужен?
В 1993 году Майкл Джексон тайно написал музыку для популярной видеоигры, но позже убрал своё имя из титров
Новости озвучки Batman: Arkham Knight - Дневник Арти #1
О двух легионах Космодесанта Warhammer 40 000 никому не позволено ни слова сказать - но мы всё равно это сделаем
PlayStation уже пыталась отказаться от физических копий игр 17 лет назад, и это обернулось громким провалом
Оккультный карточный хоррор Burn With Me предлагает отличную альтернативу бесконечным аналогам Balatro
Страсти вокруг ИИ в VRChat. Почему сообщество устроило бунт против нейросетей
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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