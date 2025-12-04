ЧАТ ИГРЫ
Where Winds Meet 14.11.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.8 246 оценок

Оказывается в бесплатной MMORPG Where Winds Meet можно заниматься сексом с персонажами игры

Gutsz Gutsz

Студия Everstone на релизе внедрила в свой популярный условно-бесплатный экшен Where Winds Meet технологию, о которой многие говорят, но немногие решаются использовать — NPC на базе больших языковых моделей (LLM). Вместо заранее прописанных реплик персонажи генерируют ответы на лету, что должно было оживить мир. Однако полет фантазии геймеров уже явно вышел из-под контроля. Если раньше пользователи невинно подшучивали и обманывали персонажей ради наград, теперь они могут буквально секс-чатиться с NPC.

Один из пользователей Reddit под ником Oglokes24 поделился скриншотом чата с NPC по имени Юэнян. Диалог быстро перерос из обычной беседы в откровенный эротический ролевой отыгрыш. Игрок использовал двусмысленные описания действий в скобках, например «звуки шлепков усиливаются» (clapping noises intensify), и искусственный интеллект охотно подхватил инициативу. Нейросеть начала отыгрывать учащенное дыхание, стоны и реакции на действия партнера, полностью игнорируя сеттинг игры.

Хотя сам текст диалога выглядит относительно «мягким» по меркам интернета, ситуация вызвала бурную реакцию. Модераторы сообщества игры быстро удалили оригинальный пост с форума, но скриншоты уже разошлись по сети. Этот случай наглядно показал, что текущая версия ИИ в Where Winds Meet практически не имеет базовых фильтров, позволяя игрокам превращать приключение про боевые искусства в полноценный симулятор свиданий для взрослых.

Стоит отметить, что любовные утехи — не единственная уязвимость местного искусственного интеллекта. Ранее геймеры выяснили, что нейросети довольно наивны и их легко запутать ради собственной выгоды.

Хитроумные игроки Where Winds Meet научились обманывать NPC и получать ценные награды даром

Внедрение LLM-технологий в игры пока остается палкой о двух концах: с одной стороны, это дает уникальную свободу общения, с другой — позволяет игрокам легко ломать иммерсивность и превращать даже самые безобидные диалоги в эротическую фанфик-сессию. Вероятно, разработчикам придется ужесточить модерацию ответов своих цифровых персонажей.

Комментарии:  10
ModestDL

Заголовок: «можно заниматься сексом с персонажами игры»

Реальность:«звуки шлепков усиливаются»

23
ZNGRU
7
Иваныч из Тулы
Вероятно, разработчикам придется ужесточить модерацию ответов своих цифровых персонажей.

Опять мешают геймерам развлекаться.

5
Ds_Raider

Это пока никто не спрашивал нпсов, как собрать бомбу например… кто знает, что у них еще достпно

1
fortuneismax

одной рукой разве что

1
Raphtallia

А где видео? Подтверждающее это! 🧐

2
ratte88
Модераторы сообщества игры быстро удалили оригинальный пост с форума

Опять швабодка не нравится?

1
smallhell

Не баг, а фича!

1
Игнатий Лапкин

Щас в играх очень не хватает секса😋

1
Петон

а где контент ?