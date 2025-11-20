"Он бог смерти, а не гусь": в Where Winds Meet игроки в панике бегут от демонических пернатых

Новая MMO в стиле уся Where Winds Meet успела прославиться не только красивым открытым миром и сложными боссами, но и самым грозным врагом, которого никто не ожидал увидеть — гусём. На Reddit и в Steam форумы разрываются от тем с названиями вроде: «Гусь??», «Пожалуйста, будьте осторожны с гусями» и «Кидайте каждого встречного гуся». Игроки в замешательстве и панике ищут помощь — ведь эти пернатые оказываются сильнее большинства монстров в игре.
На раннем этапе игроки получают квест — нужно вылечить обычного гуся. Но если вы провалите задание, птица превращается в д демоническое создание — Безумного Гуся. Он краснеет, получает полоску здоровья босса и начинает преследовать вас по всему миру. Учитывая, что за его убийство дают достижение, неудивительно, что многие решаются вступить с ним в бой — и почти всегда проигрывают.
Так родилась народная мудрость: «Не дерись с гусём. Бросай его в воду». В мире Where Winds Meet гуси почему-то не умеют плавать: брошенные в реку или озеро, они медленно тонут и исчезают. Этот «экологичный» способ расправы стал главным лайфхаком комьюнити.
Но распространяется он не так быстро, как хотелось бы. Игра ежедневно собирает около 160 тысяч одновременных игроков, и многие новички по-прежнему становятся жертвами пернатого террора.
«Я просто исследовал карту, как вдруг на меня напал белый гусь, сделал удар с разворота и мгновенно убил меня. Это нормально?» — пишет пользователь Reddit Final-Trifle1765.
Ситуацию подтверждают и игроки в Steam:
«СДЕЛАЙТЕ ВИДЕО, КАК УБИТЬ ГУСЯ. МНЕ НУЖНО ВИДЕО. ЕГО НЕВОЗМОЖНО УБИТЬ», — умоляет SebaElite1975.
Другой игрок, Tarobun, жалуется: «Он красный и атакует меня». На что весь форум отвечает ему одним советом — «брось в воду». Tarobun после этого пропал, и сообщество шутит, что «мы потеряли ещё одного солдата».
Мораль проста: Untitled Goose Game предупреждала, но Where Winds Meet наказывает за беспечность. Гуси здесь — не просто птицы. Как написал один пользователь Reddit:
«Он бог, а не гусь. Уважайте его».
Если собираетесь отправиться в этот мир — держитесь подальше от пернатых. Или хотя бы от ближайшей воды.
