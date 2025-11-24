Оптимизация, улучшение пинга и фиксы: авторы бесплатной Where Winds Meet раскрыли планы на ближайшие патчи

Студия Everstone Studios официально подтвердила успехи своего условно-бесплатного ролевого экшена с открытым миром Where Winds Meet. С момента релиза аудитория проекта уже превысила 2 миллиона игроков. На фоне растущей популярности разработчики опубликовали отчет о проделанной работе и поделились планами по улучшению игры на ближайшие месяцы.
В приоритете у команды находится исправление технических ошибок. Авторы уже устранили проблемы с маршрутизацией, из-за которых игроки из Европы и Ближнего Востока попадали на удаленные серверы с высокой задержкой. Полное решение проблем с пингом в соло-режиме ожидается с выходом обновления в середине декабря. Также ведется работа над оптимизацией интерфейса, улучшением обучения для новичков и корректировкой английской локализации.
Планы на ближайшие два месяца включают внедрение ряда востребованных функций:
- Полная совместимость со Steam Deck;
- Раздельная кастомизация элементов одежды;
- Оптимизация отображения времени для разных часовых поясов;
- Улучшение звукового сопровождения.
Особое внимание уделено консольной версии. До конца года разработчики обещают повысить стабильность, качество графики и частоту кадров на PlayStation 5. Кроме того, заявлена поддержка PS5 Pro и технологии масштабирования PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution).
Стоит отметить, что пока разработчики не спешат добавлять официальную поддержку русского языка. Тем не менее, уже сейчас в игру можно добавить перевод с помощью русификаторов или специальных программ. Подробнее о том, как это сделать, читайте в нашем руководстве:
Лучше пусть эти аутисты дадут доступ к НАСТРОЙКАМ вначале игры.
Сидишь, сначала интро смотришь, потом геймлпейное интро, обучение, вступление, редактор персонажа и так далее, а настроек всё нет. А тебе, мало того, что графику надо настроить, чтобы фепесы выравнить и отключить блевотное размытие+фср и прочее, так банально ещё и звук настроить не можешь, долбит так, что уши течь начинают.
Зато перед запуском игры предлагают 150 настроек "какая речь, какие субтитры, какой стиль боя, какая сложность, какой мир"