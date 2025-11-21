Разработчики Where Winds Meet пообещали, что в игре не будет механики pay-to-win

Бесплатная MMORPG Where Winds Meet, покорившая миллионы игроков по всему миру, официально пообещала никогда не становиться игрой с моделью pay-to-win (плати, чтобы побеждать). Разработчик, Everstone Studio, разместил в игре прямое обращение к комьюнити, чтобы развеять опасения о будущей монетизации.
В то время как такие гиганты жанра, как Final Fantasy XIV и World of Warcraft, полагаются на подписки и платные дополнения, Where Winds Meet пока зарабатывает исключительно на продаже косметических предметов. Однако у игроков возник закономерный вопрос: как студия будет финансировать будущий контент и не приведет ли это к переходу на агрессивную монетизацию?
Ответ от Everstone был дан прямо в лаунчере игры. Сообщение, которое увидели все игроки при входе, гласит:
Where Winds Meet не закрывает контент за платными стенами и не заставляет вас идти по предопределенным путям. PvP, PvE, казуальные активности… все бесплатно, и все вознаграждает вас материалами для прогресса. Играйте в то, что любите, и игнорируйте остальное. Награда следует за вашим выбором, а не наоборот. Наша монетизация сосредоточена на внешнем виде, боевых пропусках и ежемесячных пропусках. Позвольте нам быть кристально ясными: у нас нет P2W.
Это заявление стало неожиданно откровенным и освежающим шагом, особенно для студии, принадлежащей NetEase - издателю, неоднократно замеченному в сомнительных практиках монетизации в прошлом. Остается надеяться, что Everstone Studio сдержит свое слово и сохранит честный подход к игрокам в будущем.
Как и русского языка)
всмысле боевой пропуск исправят?
Многие коммерсанты обещают разное в начале пути, но жажда наживы делает коррективы.
с ммо так не работает , лучше бы была купи и играй чем фритуплей где куча баночек заточек в магазине где ты будешь тащить 🤣. Более интересная система была в Тере сначала была пейтувин потом они сделали магазин , были там вещи но на баланс особо не влияли
Но игре почти год так что.
Прикольно,я уже давно думал об ммо сосалике
будет pay-to-win х2