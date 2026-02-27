Релизный трейлер бесплатного дополнения Hexi раскрывает новые земли для Where Winds Meet

Издатель и разработчик Everstone Studio представил релизный трейлер первого крупного бесплатного дополнения Hexi для своей ролевой игры Where Winds Meet. Расширение откроет доступ к обширному региону Хэси, разделённому на три главы, где игрокам предстоит исследовать пустыни, ледяные поля и продуваемые ветрами степи.

Первая глава «Перевал Нефритовых Врат» (Jade Gate Pass) выйдет 5 марта по тихоокеанскому времени, а для пользователей PlayStation 5 в России — 6 марта около 04:00 по московскому времени.

Where Winds Meet — это action-RPG в открытом мире, действие которой разворачивается в Китае эпохи Пяти династий и десяти царств. Игра дебютировала на ПК в августе 2024 года, позже была портирована на PlayStation 5.