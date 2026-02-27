ЧАТ ИГРЫ
Where Winds Meet 14.11.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.9 389 оценок

Релизный трейлер бесплатного дополнения Hexi раскрывает новые земли для Where Winds Meet

butcher69 butcher69

Издатель и разработчик Everstone Studio представил релизный трейлер первого крупного бесплатного дополнения Hexi для своей ролевой игры Where Winds Meet. Расширение откроет доступ к обширному региону Хэси, разделённому на три главы, где игрокам предстоит исследовать пустыни, ледяные поля и продуваемые ветрами степи.

Первая глава «Перевал Нефритовых Врат» (Jade Gate Pass) выйдет 5 марта по тихоокеанскому времени, а для пользователей PlayStation 5 в России — 6 марта около 04:00 по московскому времени.

Where Winds Meet — это action-RPG в открытом мире, действие которой разворачивается в Китае эпохи Пяти династий и десяти царств. Игра дебютировала на ПК в августе 2024 года, позже была портирована на PlayStation 5.

