Снежные тайны Лянчжоу: авторы Where Winds Meet показали трейлер нового дополнения

Студия Everstone Studio представила свежий геймплейный трейлер для Where Winds Meet, посвящённый второй главе дополнения Hexi Expansion. Новый эпизод под названием Liangzhou станет доступен уже 2 апреля.

В ролике разработчики продемонстрировали заснеженные просторы региона Лянчжоу, а также новые локации, которые предстоит исследовать игрокам. Атмосфера холодных земель сочетается с намёками на дальнейшее развитие сюжета и испытания, ожидающие главного героя.

Глава Liangzhou продолжит события первой части Hexi Expansion, расширяя историю и добавляя новые детали к миру игры. Судя по трейлеру, игроков ждут не только новые территории, но и важные сюжетные повороты.

Авторы продолжают активно поддерживать проект, регулярно выпуская контент и развивая повествование, делая мир Where Winds Meet ещё более масштабным и насыщенным.