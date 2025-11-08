Создатели Where Winds Meet рассказали о сюжете и городе с 10 000 NPC

Студия Everstone Studio поделилась новыми подробностями уся-экшена Where Winds Meet, глобальная версия которого выйдет уже 14 ноября. Разработчики рассказали о разнообразном оружии, сюжете и первых локациях, включая столицу Кайфэн, где будет более десяти тысяч неигровых персонажей.

Игроки начнут свой путь в Цинхэ (Qinghe) — мирном регионе, скрывающем древние тайны. Позже приключение приведет героев в столицу Кайфэн (Kaifeng). В городе можно будет найти более 1200 коллекционных предметов и артефактов.

Скриншот Where Winds Meet

В арсенале героя будут мечи, копья, зонты, веера, а также веревочный дротик. Оружие можно комбинировать с 12 наборами боевых искусств и 23 дополнительными техниками. Постановкой боев занимался хореограф Стивен Тунг Вай. Он ставил трюки и бои для таких классических фильмов, как «Светлое будущее», «Круто сваренные» и «Герой».

Весь игровой контент в Where Winds Meet полностью бесплатен. После релиза игру будут поддерживать тематическими сезонами, первый из которых называется Blade Out. Предзагрузка стартует 12 ноября. На запуске игроки получат три эксклюзивных костюма и другие награды.