В обновлении Where Winds Meet завершается кампания в Кайфэне с боссом-фантомом, меняющим облик

Хотя технически обновление 1.2 для Where Winds Meet вышло ранее на этой неделе, сегодня оно завершает главу в Кайфэне для всех игроков. Наряду с мировым боссом Безымянным Генералом и боевыми играми Цзянху, игроки могут сразиться с финальным боссом текущей кампании. Чтобы показать, с чем именно вам предстоит столкнуться, на презентации New Game+ Showcase был показан новый геймплей.

В ролике главный герой противостоит одному человеку на фоне залитого лунным светом озера. Внезапно мир преображается, словно в живописи, и игрокам приходится столкнуться с меняющим облик Призраком, принимающим формы других боссов, таких как Мастер Реки, Владыка Дао, Муронг Юань и Чжэн Э.

С другой стороны, каждая атака разбрызгивается, как чернильные мазки, создавая на «холсте» лужу, напоминающую краску, и усиливая сюрреализм. Не беспокойтесь о дальнейшем развитии сюжета, так как 22 января появится новый регион — База Девяти Смертных Путей. Игроки также могут ожидать головоломки в Пещере Туманной Тюрьмы и предсезонное событие «Битва Гильдий» 16 января.

Новая сюжетная линия, «Шёпот под луной», начнётся 25 января, за ней последуют события «Год Изобилия» и «Завершающий рывок сезона» 29 января.