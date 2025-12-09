Ведущий продюсер Where Winds Meet считает 9 миллионов игроков за две недели признаком ответственности

Ни для кого не секрет, что студия-разработчик Everstone Studio добилась огромного успеха своей игры с открытым миром Where Winds Meet с момента её выхода в прошлом месяце. Однако в интервью FRVR ведущий продюсер Where Winds Meet Беральт Лю выразил удивление по поводу количества игроков.

Хотя Лю отметил, что он оптимистично настроен по поводу успеха игры благодаря сеттингу и атрибутам Уся, тот факт, что ей удалось привлечь 9 миллионов игроков, всё равно стал для него шоком. И, как приятный бонус, количество игроков превзошло все внутренние ожидания относительно успеха игры.

Мы надеялись, что она найдёт свою аудиторию, игроков, которым понравится свобода и таинственность, которые мы пытались создать. Но 9 миллионов игроков за две недели… эта цифра, честно говоря, превзошла все наши внутренние ожидания.

Благодаря этому, Лю отметил, что Everstone Studio испытывает огромную гордость за созданную игру. Однако, помимо гордости, студия ощущает и бремя ответственности. Это связано с тем, что для студии 9 миллионов игроков — это не просто статистика; для неё это число — «9 миллионов индивидуальных путешествий в наш мир».

Настроение в студии сложно передать словами. Определённо, есть гордость и волнение — видеть, как годы упорного труда находят отклик у такого количества людей, — это ни с чем не сравнимое чувство. Но больше всего нас трогает чувство ответственности.



Эти 9 миллионов — не просто показатель. Они представляют собой 9 миллионов индивидуальных путешествий в наш мир. Видеть, как игроки делятся своими историями, осваивают боевые искусства и погружаются в мир в социальных сетях… это невероятно мотивирует и одновременно невероятно вдохновляет.

Что касается того, что это чувство ответственности значит для студии и что оно значит для Where Winds Meet, Лю сказал, что это чувство никогда не было целью студии. Скорее, это топливо, необходимое для продолжения разработки и совершенствования игры с открытым миром.

Проще говоря, это переполняющее нас чувство — глубокая благодарность и целеустремлённость. Это невероятное проявление доверия — не конечная цель, это топливо. Оно побуждает нас продолжать улучшать и расширять этот мир для всех. Путешествие только началось, и мы очень благодарны за то, что с нами такое удивительное сообщество.