Where Winds Meet 14.11.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.9 95 оценок

Ветер перемен близок: предзагрузка Where Winds Meet откроется уже 12 ноября

butcher69 butcher69

До выхода Where Winds Meet остаются считаные дни, и студия Everstone готовится к большому наплыву игроков. Разработчики сообщили, что предварительная загрузка игры стартует 12 ноября в 23:00 по московскому времени, что позволит геймерам начать приключение сразу после запуска серверов.

Фэнтезийная экшен-MMO от Everstone уже давно стала одной из самых ожидаемых игр года. Проект сочетает открытый мир, вдохновлённый древним Китаем, с динамичными боями и элементами ролевого исследования.

Интерес к Where Winds Meet огромен — количество предварительных регистраций превысило 7 миллионов, что говорит о мощном старте и возможной высокой нагрузке на серверы. Чтобы избежать технических проблем, разработчики заранее предоставляют возможность скачать все необходимые файлы.

Комментарии:  1
askazanov

И откуда ветер дует и куда?)

