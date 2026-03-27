Вторую главу дополнения Hexi для Where Winds Meet выпустят 2 апреля

Разработчики экшен-RPG Where Winds Meet объявили дату выхода второй главы дополнения Hexi. Новый контент станет доступен 2 апреля 2026 года и продолжит развитие сюжетной линии, начатой в первой части расширения.

События новой главы развернутся в городе Лянчжоу, который станет центральной локацией обновления. Если предыдущая часть дополнения отправляла игроков в пустынные регионы у перевала Jade Gate Pass, то теперь игрокам предстоит столкнуться с более сложной политической обстановкой и новыми персонажами, влияющими на развитие истории.

Разработчики также подготовили новых противников и боссов. В трейлере можно увидеть необычных врагов, включая гигантскую змею, а также персонажей, связанных с придворными интригами и властью императора.

Вторая глава Hexi продолжит расширять мир игры, добавляя новые подрегионы, задания и сложные сражения. Подобные обновления помогают поддерживать высокий интерес к проекту, который с момента выхода в 2025 году сохраняет внушительное число игроков.

Новый трейлер уже демонстрирует атмосферу Лянчжоу и намекает на множество испытаний, которые ждут игроков в следующем этапе дополнения.