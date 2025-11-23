Вышел нейросетевой русификатор для недавней бесплатной MMORPG Where Winds Meet

Как стало известно, для недавней бесплатной MMORPG Where Winds Meet вышло сразу несколько русских нейросетевых русификаторов - от zetlnd и от allodernat/Wiltonicol.

Действие игры происходит во времена Пяти династий и Десяти царств. В роли мастера меча, чья судьба связана с опасным и полным открытий путешествием, игроку предстоит посетить ряд крупных городов, осваивать новые боевые техники и развивать способности героя.

В Where Winds Meet доступно более 20 регионов, в которых можно исследовать территории, взаимодействовать с фракциями и выбирать новых союзников. По словам разработчиков, в игре доступно свыше 150 часов одиночного контента.