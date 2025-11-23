Вышел нейросетевой русификатор для недавней бесплатной MMORPG Where Winds Meet

Как стало известно, для недавней бесплатной MMORPG Where Winds Meet вышло сразу несколько русских нейросетевых русификаторов - от zetlnd и от allodernat/Wiltonicol.
Действие игры происходит во времена Пяти династий и Десяти царств. В роли мастера меча, чья судьба связана с опасным и полным открытий путешествием, игроку предстоит посетить ряд крупных городов, осваивать новые боевые техники и развивать способности героя.
В Where Winds Meet доступно более 20 регионов, в которых можно исследовать территории, взаимодействовать с фракциями и выбирать новых союзников. По словам разработчиков, в игре доступно свыше 150 часов одиночного контента.
Говорят тут хороший сюжет. Ради погружения можно и исправленного руками перевода подождать
Но в общем то очень круто, что мы живём в эпоху языковых моделей
Вжух, и приемлемый перевод готов. И не нужно ждать семь лет, как с The Last Remnant
Игра создавалась, как соло, читал на реддит, но потом нетис решили сделать свой геншин, хоть и не геншин, но что то вроде, суть игры в исследовании мира, у меня знакомый кайфует от мира, продуман не хуже рдр2
Мир красивый и прикольный. Но "не хуже рдр2", это бред, рдр2 на голову лучше и продуманнее. Это несравнимые игры.
Ходишь собираешь бабочек, кузнечиков и прочих тварей. Иногда попадаются квесты простецкие, иногда загадки, ничего необычного. Бродить изучать каждый уголок желания не особо много.
// Валерий Литвиненко
Учитывая, что и крупные кампании уже вставляют нейропереводы в свои игры (привет Paradox и пятая Европа), то за бесплатно отличная работа 👍