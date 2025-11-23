ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Where Winds Meet 14.11.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.7 182 оценки

Вышел нейросетевой русификатор для недавней бесплатной MMORPG Where Winds Meet

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, для недавней бесплатной MMORPG Where Winds Meet вышло сразу несколько русских нейросетевых русификаторов - от zetlnd и от allodernat/Wiltonicol.

Действие игры происходит во времена Пяти династий и Десяти царств. В роли мастера меча, чья судьба связана с опасным и полным открытий путешествием, игроку предстоит посетить ряд крупных городов, осваивать новые боевые техники и развивать способности героя.

В Where Winds Meet доступно более 20 регионов, в которых можно исследовать территории, взаимодействовать с фракциями и выбирать новых союзников. По словам разработчиков, в игре доступно свыше 150 часов одиночного контента.

8
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Milvago

Говорят тут хороший сюжет. Ради погружения можно и исправленного руками перевода подождать
Но в общем то очень круто, что мы живём в эпоху языковых моделей
Вжух, и приемлемый перевод готов. И не нужно ждать семь лет, как с The Last Remnant

3
Niphestotel

Игра создавалась, как соло, читал на реддит, но потом нетис решили сделать свой геншин, хоть и не геншин, но что то вроде, суть игры в исследовании мира, у меня знакомый кайфует от мира, продуман не хуже рдр2

3
Laver1 Niphestotel

Мир красивый и прикольный. Но "не хуже рдр2", это бред, рдр2 на голову лучше и продуманнее. Это несравнимые игры.

2
PaTi6op Niphestotel

Ходишь собираешь бабочек, кузнечиков и прочих тварей. Иногда попадаются квесты простецкие, иногда загадки, ничего необычного. Бродить изучать каждый уголок желания не особо много.

1
Пользователь ВКонтакте

// Валерий Литвиненко

1
Иваныч из Тулы

Учитывая, что и крупные кампании уже вставляют нейропереводы в свои игры (привет Paradox и пятая Европа), то за бесплатно отличная работа 👍