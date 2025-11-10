Where Winds Meet бьёт рекорды ещё до релиза - более 10 миллионов игроков готовы к старту

Студия Everstone готовится к грандиозному запуску своего амбициозного экшена Where Winds Meet, и интерес к игре растёт с каждым днём. До официального релиза, запланированного на 14 ноября, проект уже собрал 10 миллионов предварительных регистраций — впечатляющий результат, особенно для новой IP.

Создатели подтвердили, что дата выхода окончательная, а время запуска уже определено. Игроки могут заранее загрузить клиент — предзагрузка доступна на PC и мобильных устройствах, а владельцы PlayStation 5 могут оформить предзаказ с бонусным набором предметов. Такой шаг явно связан с огромным интересом аудитории, чтобы в день релиза серверы справились с потоком пользователей.

В честь достижения юбилейной отметки в 10 миллионов регистраций Everstone организовала розыгрыш в сервисе X, где фанаты могут выиграть редких игровых скакунов. Этот жест стал приятным подарком для сообщества, которое с нетерпением ждёт возможности отправиться в путешествие по древнему Китаю.

Where Winds Meet позиционируется как масштабное приключение в духе wuxia, сочетающее элементы экшена, ролевой игры и выживания. Игроков ждут открытый мир, философские истории и зрелищные поединки в лучших традициях китайских боевых фильмов. С таким стартом проект уже сейчас выглядит как один из самых ожидаемых релизов ноября и, возможно, будущий феномен в жанре восточных RPG.