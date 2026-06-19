Where Winds Meet добавит систему усадьбы и питомцев в крупном обновлении 1.8 "Companions Make Home"

Бесплатная ARPG с открытым миром Where Winds Meet продолжает расширять свой контент перед релизом — студия Everstone Studio объявила подробности обновления версии 1.8 под названием Companions Make Home, которое выйдет 25 июня (UTC). Патч делает заметный акцент на «жизни вне боя», добавляя систему усадьбы, интерактивных питомцев и целую серию временных событий.

Главным нововведением станет система Homestead, позволяющая игрокам восстановить разрушенную деревню «Блаженное убежище» в регионе Цинхэ. Фактически речь идёт о полноценном симуляторе развития поселения внутри экшен-игры: можно нанимать жителей, строить гостиницы, восстанавливать ремесленные производства, заниматься сельским хозяйством, торговлей и постепенно возвращать поселению жизнь.

Отдельно заявлена творческая функция «За пределами искусства», которая появится в июле и позволит проектировать и делиться собственными усадьбами. За активность в системе игроки будут получать специальную валюту, которую можно обменивать на косметические награды, включая костюм «Летний румянец».

Ещё одно крупное направление обновления — система питомцев. В игру добавляют интерактивных животных, включая кошек и гусей, которые реагируют на окружение, погоду и события мира. Среди первых компаньонов — три кошки и гусь по имени Голди. Питомцев можно будет наряжать, развивать с ними связь и открывать дополнительные эмоции и взаимодействия. В будущем разработчики также планируют добавить отдельную боевую систему питомцев.

Помимо этого, патч включает серию ограниченных по времени активностей. Среди них — 20-этажное кооперативное испытание Path of Martial Arts, PvPvE-режим «Грабители гробниц» с наградами, а также мини-игры, включая событие «Призрачный вор-гусь», где игрокам предстоит действовать в роли гуся-воришки с необычными способностями.

Обновление 1.8 выглядит как попытка Everstone Studio расширить Where Winds Meet за пределы стандартной боевой ARPG, усиливая социальные и «песочницы жизни» элементы, которые всё чаще становятся важной частью крупных онлайн-проектов.