Where Winds Meet добралась до Xbox и готовит крупнейшее расширение с новой школой боевых искусств

Студия Everstone Studio неожиданно выпустила бесплатную ролевую игру Where Winds Meet на Xbox Series, расширив список платформ, где уже доступны её масштабные приключения в духе китайского уся. Одновременно разработчики впервые рассказали о третьем крупном дополнении под названием Hidden Mountain, которое продолжит развитие открытого мира после обновлений Hexi и Imperial Palace.

События Where Winds Meet разворачиваются в Китае X века, а сама игра делает ставку на исследование огромного мира, зрелищные боевые искусства и свободу развития персонажа. Теперь владельцы Xbox смогут лично оценить один из самых амбициозных азиатских RPG-проектов последних лет, который часто сравнивают с сочетанием Ghost of Tsushima и классических историй о мастерах кунг-фу.

Главной новостью стало дополнение Hidden Mountain. Игроков ждёт новый горный регион с многоуровневой вертикальной структурой, скрытыми секретами и испытаниями. В центре сюжета окажется загадочная секта моистов, которая принесёт новые механики, сюжетные повороты и уникальные стили ведения боя.

Особого внимания заслуживает новая дисциплина «Защита рук». Этот стиль ориентирован на агрессивный ближний бой, быстрые сближения и мощные контратаки, позволяющие наказывать противников за ошибки сокрушительными ударами.

Для версии на Xbox разработчики подготовили дополнительные улучшения: поддержку HDR, технологии AMD FSR 2, оптимизированный интерфейс и специальные бонусы для подписчиков Xbox Game Pass Ultimate. Судя по всему, Everstone Studio рассматривает консольный релиз как важный этап развития проекта. Анонс Hidden Mountain лишь подтверждает, что разработчики не собираются сбавлять темп и продолжают активно расширять мир Where Winds Meet.